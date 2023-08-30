مراكز المنيا تواصل عقد الجلسات التشاورية لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها فى عقد الجلسات التشاورية وإستعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023/2024.

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك خلال الجلسات التشاورية المنعقدة للإستماع لآراء ومقترحات المواطنين ، وتحديد أولويات المشروعات ، والتي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل لمركز بمختلف القطاعات الخدمية ، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى.

ففى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، انه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، تم عقد جلسة تشاورية بحضور نواب رئيس المركز، واعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية ، وعدد من أهالي المركز وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية ، حيث شهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة ، في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات .

وأضاف رئيس المركز، انه تم أيضا خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الإستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة، للإستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين ، والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل ، بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة ، وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت ورشة عمل وندوات ، لتنفيذ جلسات التشاور بقاعة الوحدة المحلية ، بحضور أعضاء مجلس النواب ، وبعض العمد ، والمشايخ بالقرى ، و بعض القيادات التنفيذية بالمركز، حيث أكد رئيس المركز، ان تلك الجلسات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد ، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية ، وتنمية الإقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية ، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأشار رئيس المركز ، إلى أهمية تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية ، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة الوحدة المحلية في تنفيذ مشروعات الرصف ، ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الإنتقال للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها ، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وفى ذات السياق، عقد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، جلسة مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات للعام المالي الحالى2023-2024 ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ /، والعمد ، ومشايخ القرى والإدارات بالوحدة المحلية ، حيث تم مناقشة الخطة الإستثمارية السابقة والحالية ، كما تناولت الجلسة، الإستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة ، إلى الإستماع للإستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات ، و التي يمكن إدراجها في الخطة الإستثمارية، وحجم الإستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز، على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الداعمة للإقتصاد المحلي ، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية ، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات ، والتي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المحافظة بجميع المجالات ، لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم ، والإهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.