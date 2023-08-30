الاتحاد المصري لكرة السلة: نستهدف التأهل إلى الأولمبياد (فيديو)

قال عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، إنّ الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا مع منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال حيث وفر كل الدعم، كما أن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل أيضا، وتم عمل إعداد قوي جدا للفريق استعدادا لبطولة العالم لكرة السلة.

اقرأ أيضًا .. الشباب والرياضة: مراكز تدريب كرة السلة للفتيات يُشارك بمهرجان البراعم ببورسعيد

وأضاف “مصيلحي” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هدف مدرب المنتخب مان تحقيق مكسب في هذه المجموعة، فقد لعبنا مباراة مميزة ضد ليتوانيا رغم فارق المستوى الكبير، ففي هذه البطولة نلعب ضد مدارس مختلفة، وحققنا فوزا على المكسيك بنتيجة 100_72".

التأهل إلى كأس العالم إنجاز

وتابع رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة: "التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين، المنافسات في أفريقيا قوية جدا، ونحمد الله على أننا حققنا هدفنا، وكان لدينا هدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".

الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة

وواصل: "الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة، وسنلعب ضد الأردن، وكلما حصلنا على عدد نقاط أكبر كلما زادت فرصتنا في اللعب في الأولمبياد".

