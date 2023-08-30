رصد مخدرات بـ 2.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، شن حملات مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة الكائنة بمنطقة زراعية حدودية ما بين دائرتى مركزى شرطة (الخانكة – شبين القناطر بالقليوبية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

أسفرت الجهود عن ضبط سيدة بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها (22 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 6,600 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح نارى وطلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى)، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – مبلغ مالى)، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – سيارة – سلاح أبيض –ميزان حساس - مبلغ مالى)، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش و4 طلقات نارية – ميزان حساس - مبلغ مالى).

وأثمرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – سيارة – سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى)، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,400,000 اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا).