انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران في كفر الشيخ (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حياة كريمة.. انطلاق مبادرة أنت الحياة بقرية الزعفران في كفر الشيخ".

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محطة جديدة من محطات أنت الحياة، إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة والتي تنتشر بمحافظات مصر كافة.

قرية الزعفران بمركز الحامول

هذه المرة من محافظة كفر الشيخ بقرية الزعفران بمركز الحامول، من اجل تقديم خدماتها التوعوية والتنموية والطبية ليستفيد منها ما يقرب من 4000 مواطن بالمجان.

الفاعلية تضم عدة مبادرات على رأسها مبادرة "اتكلم هنسمعك" لدعم الصحة النفسية والتي تعتبر أول مبادرة للصحة النفسية، بالإضافة إلى القوافل الطبية والعلاجية والتي تشمل أكثر من 14 تخصصا بمشاركة جامعة كفر الشيخ التي تقدم جميع خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان.

مركز لإصدار بطاقات الرقم القومي

كما كان هناك مركز لإصدار بطاقات الرقم القومي، واستمرارا للدور التوعوي الذي تقدمه المؤسسة، شملت القافلة أيضا ندوات توعوية اجتماعية، وبالتعاون مع المركز القومي للمرأة ومؤسسة الأزهر، بالإضافة إلى مسرح للأطفال وورش للحكي.

