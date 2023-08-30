القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.