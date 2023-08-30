أورام الأقصر: استقبال 7723 حالة بالمعامل المركزية خلال أسبوع

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه فى الفتره من ٢٠ إلى ٣٠ أغسطس الجارى، بلغ عدد المترددين على المستشفى 1982مريضًا، وعدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية 352 حالة، عدد خدمات المعامل المركزية 7723 حالة، عدد جلسات الاشعاعى 372 حالة، عدد جلسات الكيماوى 476 حالة، كما تم علاج 266 حالة باثولوجى.

وتقدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، سلسلة من الخدمات الطبية المجانية، وتتنوع خدمات المستشفى فى علاج الحالات من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام، لمختلف الأعمار والتخصصات، داخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

واكد الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان ، ان المستشفى تستقبل بوميا اعداد من المترددين على الاقسام المختلفة.

موضحا ان المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانيةالتى تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للوصول إلى الهدف الأسمى ليكون "الصعيد بلا سرطان".