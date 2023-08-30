جولة تفقدية لوكيل شباب الدقهلية بمراكز شباب بني عبيد

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم ا جولة تفقدية لمتابعة مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب بني عبيد ، تفقدت خلالها مركز شباب ديرب الخضر.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة ، محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، و إبراهيم حامد رئيس قسم الهيئات بالإدارة ، والاستاذ احمد حجازي رئيس قسم التفتيش المالي و محمد منصور المدير التنفيذي لمركز الشباب والهيكل التنفيذي بمركز الشباب و حماده محمد حسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب ديرب .

بدأت الدكتورة منى عثمان الزيارة متابعه خط سير العمل والانضباط بمركز الشباب درب الخضر، كما تفقدت صالة الجيم بالمراكز، وترابيزة البلياردو وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار، وكذلك وجود طفاية الحريق.

كما أطلعت وكيل الوزارة، على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز، وتفقدت الملعب الترابي مع وجود أهالي القريه من اعضاء الجمعيه العموميه لمركز شباب ديرب الخضر ورغبتهم بتنجيل الملعب ووعدت وكيل الوزارة، بتنجيل ملعب مركز شباب ديرب الخضر.

وخلال الزيارة بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مع محمد زكي مدير الاداره فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، ومنها وجود مساحة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع،وكذالك جاري العمل علي طرحها الإستثماري، ووعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وفي نهايه الجوله بالمركز قدم محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، واعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجمعية العمومية الشكر والتقدير الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي تشريفها بالحضور لمركز شباب ديرب الخضر وجهودها في تطوير منظومة العمل داخل مراكز الشباب علي مستوي المحافظة.