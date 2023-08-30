قبول 600 طالب بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

اعتمدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نتيجة القبول بالصف الأول الثانوي للمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، للعام الدراسي 2024/2023م.

أوضحت وكيل الوزارة أنه تم قبول عدد 600 طالب وطالبة، بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، والذين اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، التى عقدت لهم.

جدير بالذكر، تحتوي المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم على (9) أقسام، وهي: قسم فني ملابس جاهزة وفني تركيبات كهربائية، وفني طباعة وسكرتارية طبية وفني إنتاج دواجن وفني صناعات غذائية ومساعد فنى إداري بنين، ومساعد فنى إداري، وفني ميكانيكا صيانة وإصلاح.

تهدف مساعي الوزارة والتعاون الفني من خلال تبني مبادرات التعليم المزدوج إلى تأهيل عمالة فنية مدربة على وسائل الإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك متطلبات سوق العمل؛ ليحقق هذا التعليم أسبقية على منافسيه من خلال مجموعة المدارس التي تجعل منه مجموعة متنوعة من المدارس الأخرى التي تتميز بها، مما يحقق لها هدفًا محددًا.

سعت الوزارة بشكل دائم إلى تطوير التعليم الفني من خلال تبني مبادرة التعليم المزدوج التي تهدف إلى تأهيل كوادر فنية مدربة على وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل؛ ولكي يحقق هذا التعليم الانتصار على منافسيه من خلال مجموعة من الأبعاد التي تجعل مدارسه تختلف عن المدارس المماثلة الأخرى، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية لها.

إلحاق خريجي المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسوق العمل بالفيوم:

شهدت مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالفيوم تخريج دفعات تم إلحاقها بسوق العمل، من خلال المصانع التي تتقدم بطلبات للتعاقد مع خريجي المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، كونهم مدربين على المهن التي تتوافق مع طبيعة العمل بهذه المصانع.

وفي سياق آخر تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إدارة المشتريات والمخازن (مخازن الكتب) بالمديرية بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم.

أكدت وكيل الوزارة، مسئولي المخازن، بضرورة تسليم الكتب من مخازن المديرية إلى جميع الإدارات التعليمية، وتوزيعها على جميع المدارس، وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط والانتظام في العمل، من أجل الانتهاء من استلام وتسليم جميع الكتب، على مستوى المحافظة، خلال الأسبوع الجاري.