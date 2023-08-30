حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتفاصيل دقيقة، وذكروا أن أحدهم تواصل مع المجنى عليه، وأقنعه بقدرته على تحويل مبلغ مالى إلى فئة الدولار، بأسعار السوق السوداء، مستغلا عمله بشركة صرافة، واتفق معه على مقابلته بحدائق أكتوبر، لتسليمه النقود، مستغلين طمعه فى الاستفادة بفارق السعر بالسوق السوداء.

وأضافوا أنهم استخدموا سيارة ميكروباص، واتفقوا على النصب على المجنى عليه وسرقته، وفور وصوله، انتحلوا صفة رجال شرطة، وتحفظوا عليه، بحجة اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون، وحاولوا اصطحابه داخل السيارة، إلا أنه شك بأمرهم وقاومهم، مما دفعهم للاعتداء عليه، واحتجازه داخل السيارة، وعقب ذلك استولوا على النقود التى بحوزته، وتركوه عقب ذلك وفروا هاربين.