مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح

تستقبل مرسى علم اليوم 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 15 رحلة طيران دولية تصمم 4 رحلات من المانيا ورحلة من بولندا، و5 رحلات من إيطاليا ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

يأتي ذلك ضمن 139 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبل.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.