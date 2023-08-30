تعر ف على مواعيد قطارات خط الصعيد "الإسكندرية -أسوان"

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، مواعيد القطارات المكيفة والمختلطة بخطوط السكك الحديدية بمحافظات الصعيد، أسوان – الإسكندرية والعكس، خدمة للمسافرين بمحافظات الصعيد.

التي تشمل: (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) وصولًا لمحطة قطارات الإسكندرية والعكس، إذْ ينطلق قطار رقم 88 «الإسكندرية- أسوان» في تمام الساعة 17:00 بعد الظهر، ويقوم قطار رقم 89 مكيف «أسوان -الإسكندرية» في تمام الساعة 11:15 صباحًا، وينطلق قطار رقم 163 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

يقوم قطار رقم 164 «الإسكندرية- أسوان» «روسي» في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» في تمام الساعة 21:10 مساء، ويقوم قطار رقم 935 مكيف «الأقصر -الإسكندرية» في تمام الساعة 22:30 مساءً، وينطلق قطار رقم 185 «سوهاج- بورسعيد» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 186 «بور سعيد- سوهاج» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1008 «الإسكندرية -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 19:35 مساءً، ويقوم قطار رقم 1109 «الفيوم -الإسكندرية» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8.35 صباحًا، وينطلق قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية- أسوان» في تمام الساعة 19:00 مساءً، ويقوم قطار رقم 1009 «الإسكندرية- أسوان» «روسي» في تمام الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 157 «أسوان- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 19:40 مساءً، ويقوم قطار رقم 158 «الإسكندرية- الأقصر» «روسى» ، في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وينطلق قطار رقم 196 «الإسكندرية- الفيوم» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8:35 صباحًا، ويتحرك قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان» في تمام الساعة 5:45.