الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعر ف على مواعيد قطارات خط الصعيد "الإسكندرية -أسوان"

قطارات الصعيد
قطارات الصعيد

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، مواعيد القطارات المكيفة والمختلطة بخطوط السكك الحديدية  بمحافظات الصعيد، أسوان – الإسكندرية والعكس، خدمة للمسافرين بمحافظات الصعيد.

 

التي تشمل: (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) وصولًا لمحطة قطارات الإسكندرية والعكس، إذْ ينطلق قطار رقم 88 «الإسكندرية- أسوان» في تمام الساعة 17:00 بعد الظهر، ويقوم قطار رقم 89 مكيف «أسوان -الإسكندرية» في تمام الساعة 11:15 صباحًا، وينطلق قطار رقم 163 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

 

 يقوم قطار رقم 164 «الإسكندرية- أسوان» «روسي» في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» في تمام الساعة 21:10 مساء، ويقوم قطار رقم 935 مكيف «الأقصر -الإسكندرية» في تمام الساعة 22:30 مساءً، وينطلق قطار رقم 185 «سوهاج- بورسعيد» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 186 «بور سعيد- سوهاج» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 9:00 صباحًا.

 

ينطلق قطار رقم 1008 «الإسكندرية -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 19:35 مساءً، ويقوم قطار رقم 1109 «الفيوم -الإسكندرية» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8.35 صباحًا، وينطلق قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية- أسوان» في تمام الساعة 19:00 مساءً، ويقوم قطار رقم 1009 «الإسكندرية- أسوان» «روسي» في تمام الساعة 8:25 صباحًا.

 

 ينطلق قطار رقم 157 «أسوان- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 19:40 مساءً، ويقوم قطار رقم 158 «الإسكندرية- الأقصر» «روسى» ، في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وينطلق قطار رقم 196 «الإسكندرية- الفيوم» مختلط «مكيف - مميز» في تمام الساعة 8:35 صباحًا، ويتحرك قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان» في تمام الساعة 5:45.