موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقي

يتقابل فريق الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بدولة السعودية، في المواجهة المنتظرة على حسم لقب السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بدولة السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل بشكل رسمي.

ويعلب الأهلي المصري مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلا لدوري الأبطال، بعد التتويج بالأميرة السمراء على حساب الوداد المغربي، فيما يتواجد اتحاد العاصمة الجزائري بالمواجهة المرتقبة بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية.

أخبار الأهلي بكأس العالم للأندية

وعلى صعيد أخر، تستضيف مدنة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 22 من الشهر ذاته، بتواجد الأهلي بطل القارة الأفريقية ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشهد فعاليات البطولة العالمية تواجد كل من ..

نادي أوراوا ريد الياباني بعد حصد لقب بدوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، الاتحاد السعودي صاحب لقب دوري روشن السعودي ، أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا والذي يتواجد في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

فريق كلوب ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف، بالإضافة إلى تواجد الأهلي بطل أفريقيا ومانشستر سيتي المتوج بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل بطل قارة أمريكا الجنوبية ليكتمل عقد المتأهلين.