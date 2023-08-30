الإنقاذ النهري بالأقصر ينجح في منع فتاة التخلص من حياتها بنهر النيل



أقدمت فتاة عشرينية، على الانتحار، صباح اليوم الأربعاء، بمحاولتها إلقاء نفسها فى نهر النيل بمحافظة الأقصر، ونجح رجال الإنقاذ النهري فى منعها وإنقاذ حياتها.





وقال شهود عيان إنه بمجرد رؤية قوات الإنقاذ النهري لـ فتاة تدعى "هند. م.ا" 27 سنة، تحاول الانتحار بإلقاء نفسها فى مياه نهر النيل، عقب تناولها حبات كبيرة من العقاقير، قاموا على الفور بمنعها من التخلص من حياتها، وسرعة إنقاذها، ونقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي؛ لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيىة الرعاية الصحية، الفتاة فى حالة إعياء شديدة؛ نتيجة تناولها حبات كبيرة من العقاقير؛ للتخلص من حياتها، بدون معرفة السبب.

وتم على الفور نقلها إلى غرفة العمليات وتقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وهي الآن تخضع للرعاية الطبية بالمستشفى.