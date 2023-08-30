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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 63 محضرًا تموينيًا مخالفًا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، من تحرير  ٦٣ محضرا تموينيا مخالفا ،  خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق .

 

والتي نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات التموينية ، عن ضبط ٦٣ مخالفة، منها،  ٥٣ مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – توقف بدون عذر -عدم وجود سجلات).

 

وفي مجال متابعة الأسواق،  تم ضبط 10 مخالفات ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الإحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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