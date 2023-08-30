وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم سيارتين شمال الأقصر



لقي اثنان مصرعهما، بينما أصيب 14 آخرون إثر اصطدام سيارتين، على طريق الحبيل التابعة لمدينة البياضية بشمال الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بآخرى بيج، وذلك على طريق الحبيل، مما أسفر عن مصرع: محمد هيثم محمود 40 سنة، وعبد الباسط صبري عبد الباسط 35 سنة، وإصابة كل من:"محمود فتحي،28 سنة، وأحمد محمد محمود، 22 عام، وروماني جرجس 15 سنة، وياسر سيد موافي 35 سنة، و اثنين آخرين مجهولين الهوية، ونان رفعت أيوب 35 سنة، وفارس مينا، 12 عام، ومارجريت بشير، 41 سنة، وعيد جابر 33 سنة، وإبراهيم محمد سليم 28 سنة، وأحمد محمد بدر 19 سنة، وجرجس يعقوب، 52 سنة، وفلتاؤس جرجس يعقوب، 11 عام، بكسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج فى المخ.



وانتقلت على الفور 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى المستشفى، كما تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى، لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.