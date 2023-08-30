الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يزور معسكر منتخب الأثقال المسافر لبطولة العالم بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة لمنتخب مصر لرفع الأثقال فى المعسكر المغلق بدار الأسلحة والذخيرة قبل سفر البعثة إلى السعودية للمشاركة فى بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، وتعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقد استقبل الوزير فى المعسكر المحاسب محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن علاء الدين حسن المدير الفني للمنتخبات لرفع الأثقال، وبعض الأعضاء مجلس إدارة اتحاد.

ووجه الوزير للمنتخب كلمات تشجيعية وأن الدعم المستمر من الوزارة لن يتوقف وان شاء الله ترجعوا بالميداليات وسأكون في استقبالكم بالمطار.

ويحرص وزير الشباب والرياضة دائمًا على تقديم الدعم والتشجيع والتحفيز للاعبين، من أجل تحقيق الميداليات في البطولة، ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، بالإضافة إلى العمل على إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم، من أجل تحقيق النجاحات.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

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