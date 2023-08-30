الكشف على 1644 مريضًا في قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء 28 و 29 أغسطس في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1644 مريضاً . وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقامت القافلة بتوقيغ الكشف الطبى غلى باطنة 292 أطفال158 جراحة 181 أنف وأذن 179 عظام 186 أسنان 190 جلديه 169 رمد 182 نسا وتنظيم اسرة 108

كما تم إجراء عدد 261 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 104 حالات أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 114 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه أأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية ، و 140حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن

قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن

قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن