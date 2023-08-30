الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1644 مريضًا في قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن بالدقهلية

قافلة علاجية بقرية
قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء 28 و 29 أغسطس في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
حيث تم توقيع الكشف على 1644 مريضاً  . وضمت  3 عيادات  متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي  داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقامت القافلة بتوقيغ الكشف الطبى غلى  باطنة 292 أطفال158 جراحة 181 أنف وأذن 179                عظام 186 أسنان 190 جلديه 169 رمد 182 نسا وتنظيم اسرة  108   
كما تم إجراء عدد   261 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  104 حالات أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 114 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.
من جانبه أأكد  وكيل الوزارة  حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية ، و  140حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن
قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن
قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن
قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن

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