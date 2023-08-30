يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الأهلي وماورفيرك النمساوي الودية اليوم

ويتقابل فريق الاهلى مع نظيره ماورفيرك النمساوي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء فى المباراة التى تجمع الفريقين ببداية مشوار الأحمر بمعسكره المقام حاليا في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.

قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

وتضم قائمة الأهلى المتوجهة للنمسا 32 لاعبا هم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفي مخلوف، علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، معتز محمد، محمود متولي، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رأفت خليل، محمد الضاوي "كريستو"، محمود كهربا، صلاح محسن، بيرسي تاوط.