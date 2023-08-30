الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك دون إصابات

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين
إسقاط مسيرتين أوكرانيتين

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، بأن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة برج التلفزيون في بريانسك.

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 قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا

وقال “ بوجوماز” إن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا آخر شنه أوكرانيون بطائرات دون طيار، وذلك حسبما أفادت  قناة “القاهرة الإخبارية”.

 طائرتان دون طيار حاولت مهاجمة برج التليفزيون

وأشار حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، إلى طائرتان دون طيار حاولت مهاجمة برج التليفزيون، ولم تقع إصابات أو أضرار، مؤكدًا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع.

وفي وقت سابق ذكر حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت هجومًا للأوكرانيين، وتم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار فوق بريانسك، ولم تقع إصابات، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل".

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