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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الصيني يوجه بتكثيف جهود إنقاذ المفقودين جراء الأمطار

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

أمر الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل جهود شاملة في أعمال البحث والإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة، في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

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وطالب "شي"، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بإجراء تحقيق شامل وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

 نوبة قصيرة من الأمطار الغزيرة

وتسببت نوبة قصيرة من الأمطار الغزيرة، الأسبوع الماضي، بوقوع كارثة طبيعية في موقع بناء طريق سريع على امتداد نهر في محافظة جينيانج بولاية ليانجشان الذاتية الحكم لقومية "يي" في سيتشوان.  

الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية 

وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية في الأشهر الأخيرة، إذ أعلنت السلطات مقتل 78 شخصًا على الأقل، عندما تسبب إعصار "دوكسوري" في هطول أمطار قياسية على مناطق شمال البلاد، الشهر الماضي.

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