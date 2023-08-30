دبلوماسي سابق: مصر تتحرك بكافة المحافل لحل الأزمة السودانية (فيديو)

تحدث السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، عن دور مصر الداعم للسودان، قائلا: "زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر مهمة لأن الأوضاع تتداعى فى السودان، وحذرنا أكثر من مرة أن استمرار القتال وانقسام القوى الوطنية سيؤدى لعواقب وخيمة للسوادن ودول الجوار".



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تفاقم هذه الأزمة لها أثر لجلب أضرار عديدة لكل دول المنطقة



وأكد “الحفني” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تفاقم هذه الأزمة لها أثر لجلب أضرار عديدة لكل دول المنطقة، وبالتالى يحتاج الأمر لتبادل وجهات النظر، ونتدارس سويا كيفية وضع نهاية لهذا القتال.



ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أنه مهما كانت الخلافات فى السودان فهناك مصلحة قومية يجب أن يحرص عليها جميع السودانيين المدنى والعسكرى، ودائما ما نحذر من أن نرى تدخلات خارجية فى السودان والشعب السودانى أدرى بأمورهم ورسم خريطة للمستقبل.

لابد من وضع نهاية لهذا الاقتتال



وتابع أنه يجب أن يتم وضع نهاية لهذا الاقتتال تتسم بالاستمرار وعدم الرجعة فيها للوراء وحقن الدماء تماما، وإتاحة المساعدات التى يحتاجها الشعب السودانى، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك فى قضية السودان دون انتظار بكافة المحافل لأن القضية السودانية هى قضية مصر.