الرئيس التونسي: القضية الفلسطينية مركزية لكل الأمة ومصطلح التطبيع غير موجود لديّ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، مضيفا أن "كل من يتحدث عن التطبيع أقول له إن هذا المصطلح غير موجود لدي على الإطلاق.

وأضاف سعيد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية خلال إشراف الرئيس بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد: "رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لدي على الإطلاق".

وأضاف أنه وفي الحالة الطبيعية يجب أن تعود فلسطين للشعب الفلسطيني ويجب أن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وأشرف الرئيس سعيد اليوم بقصر قرطاج على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم السفير أحمد بالصغير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية تركيا،

والسفير عماد الرحموني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى إيران، والسفيرة إيمان العجيلي العماري، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى صربيا، والسفير شكري لطيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى العراق.

وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام الرئيس بحضور وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار