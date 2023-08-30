تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ويمبلدون بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يتقابل فريق تشيلسي بنظيره ويمبلدون، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ويمبلدون بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: ليفي كولويل، سيلفا، ديساسي.

في خط الوسط: بن تشيلويل، مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، مالو جوستو.

في الهجوم: إنزو فيرنانديز، رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

ويلتقي الفريق الأول بنادى تشيلسي أمام نظيره ويمبلدون فى تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء اليوم،عبر قناة beIN Sports.