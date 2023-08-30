ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أكدت الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة البحرية قد استقرت على البحرين وأصبحت معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط من 1,5 :1 متر، وعلى البحر الأحمر بين 2 : 1,5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وتنشر بوابة الوفد بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 37

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 37

بنها الصغرى 24 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 36

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 37

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 36

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37

شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 37

طنطا الصغرى 23 والعظمى 36

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 34

رفح الصغرى 24 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

نخل الصغرى 19 العظمى 36

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

الطور الصغرى 27 والعظمى 38

طابا الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 24 والعظمى 32

السلوم الصغرى 24 والعظمى 32

سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 40

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 35

حلايب الصغرى 29 والعظمى 33

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 34

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 41

المنيا الصغرى 25 والعظمى 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 43

قنا الصغرى 28 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44

أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 45