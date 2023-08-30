طقس شديد الحرارة بالمنيا.. والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 ، طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار ، وإرتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة ، وسجلت المنيا درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 26 درجة .

وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما ذكر تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأربعاء ، إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة ، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 47 والصغرى 29 درجة ، والمنيا العظمى 39 والصغرى 26 درجة