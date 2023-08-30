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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس شديد الحرارة بالمنيا.. والعظمى 39 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 ، طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار ، وإرتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة ، وسجلت المنيا درجات حرارة  العظمى 39 والصغرى 26 درجة .

وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد  اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

كما ذكر تقرير هيئة الأرصاد  الجوية ، أن يشهد  اليوم  الأربعاء ،  إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وجاءت درجات الحرارة،  اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 37  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة ، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 47  والصغرى  29 درجة ، والمنيا العظمى 39 والصغرى 26 درجة 