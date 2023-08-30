الليلة.. تشيلسي يستضيف ويمبلدون بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى تشيلسي نظيره ويمبلدون فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسي فى تحقيق الانطلاقة القوية ببطولة كأس الرابطة اليوم دون حدوث أى مفاجأت فى مباراة البلوز وويمبلدون اليوم.

ويسعى تشيلسي الى مصالحة جماهيره، بعد الاخفاق الذى لحق بالفريق منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، وبداية مخيبه للأمال صدمت عشاق البلوز.

ويقع فريق تشيلسي فى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، محصلة تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ليفربول في الجولة الأولي من مسابقة البريميرليج، ثم الخسارة أمام وست هام بثلاثية نظيفه بالجولة الثانية، تحقيق فوزا غاليا على لوتون تاون بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

واستهل فريق ويمبلدون مشواره فى البطولة بتحقيق فوزا مستحقا على نظيره كوفنتري سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور الأول.