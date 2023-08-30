تعرف على مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق مباريات اليوم، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فتشهد عدة منافسات قوية أأبرزها، مبارة تشيلسي وويمبلدون، بجانب لقاء إيفرتون ودونكاستر روفرز، وتستعرض بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم فى كأس الرابطة و القنوات الناقلة كالتالى:

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

يلتقي تشيلسي أمام ويمبلدون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports

كما يواجه شيفيلد يونايتد نظيره لينكولن سيتي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports

ويلعب هاروجيت تاون ضد بلاكبيرن روفرز فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports

ويتقابل فريق نوتينجهام فورست أمام نظيره بيرنلي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports

ويخوض فريق دونكاستر روفرز مواجهة أمام نظيره إيفرتون فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports

مانشستر يونايتد يضم كوكوريلا من تشيلسي

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب كوكوريلا على سبيل الإعارة لمدة موسم لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق قبل ومع بداية الموسم الحالي بغياب 8 لاعبين لإصابات مختلفه.

انتقل كوكوريلا لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع اللاعب على عقود لمدة 6 موامس تنتهي في صيف من عام 2028، ولم يشارك اللاعب في أي لقاء بالموسم الحالي.

منذ انتقال كوكوريلا لنادي تشيلسي في الموسم الماضي لعب الإسباني في 33 مباراة شارك خلالها في 2.180 دقيقة تقريبًا، وساهم في صناعة هدفين وحصل على 6 بطاقات صفراء في الموسم الماضي.

كوكوريلا يعوض غياب 8 لاعبين

يفتقد نادي مانشستر يونايتد 8 لاعبين بسبب الإصابة وهم رفائيل فاران وراسموس هويلوند، وماسون ماونت والظهير الأيسر لوك شو، بالإضافة إلى الرباعي مالاسيا وتوم هيتون وديالو وماينو، وهم الغير مشاركين بصورة أساسية.