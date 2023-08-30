"التموين" تعلن عن مناقصة لشراء القمح المستورد.. لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة للتعاقد على شراء القمح المستورد من المنشأ المدرجة بكراسة الشروط في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأرصدة من السلع الأساسية، وأن الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023 وأن اليوم الأربعاء جلسة فض المظاريف.



وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية كما تضمن القرار بأن يتم سحب واستخدام الاقماح المحلية موسم 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني طبقا لنسب الخلط المقررة.



وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تداول القمح بالبورصة المصرية وتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من 923 ألف طن قمح للمطاحن من خلال البورصة السلعية حتى الآن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب طرح كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.



ويوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي ، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه ، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ، واستلام المخابز الدقيق من المطحن ، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.



