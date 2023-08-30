تفاصيل أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الدوليين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه توقع الأزمة الدائرة حاليا بين الأهلي مع اتحاد كرة القدم منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قد يصلوا إلى عدد خرافي من المباريات، هذا الموسم مع فريقهم وكذلك بعض اللاعبين الدوليين في المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي حال الوصول إلى المباريات النهائية في البطولات التي يخوضها مع مواجهات الدوري وكأس مصر، وكأس العالم للأندية ودوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا سيصل إلى رقم خرافي من المباريات، لذلك سيكون هناك ضغط رهيب على اللاعبين".

وأضاف: "اللاعب في الأهلي قد يصل لـ90 مباراة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية، والأهلي يريد حلول جذرية من جانب اتحاد الكرة، ويريد تجهيز لاعبيه في المعسكر الاعدادي حاليا في النمسا، خصوصا أن الموسم المقبل سيكون هناك "صراخ" كبير من ضغط المباريات".

وأكمل: "الأهلي كانت له نظرة ثاقبة بالاعتذار عن البطولة العربية للأندية، لأنه يُدرك صعوبة وضغط المباريات في الموسم الحالي، وحاجة لاعبيه للراحة، ولو شارك فيها كان سينهي مبارياته في منتصف اغسطس الجاري بدلا من الحصول على راحة".

وزاد: "الأهلي هو الفري الوحيد الذي يشارك في كل البطولات، وهو المصنف الأول محليا وقاريا، ونجاح أي بطولة يكون بتواجد الفريق الأحمر نادي القرن في إفريقيا".

الأهلي يتاخد قرر عاجل بعد إعلان قائمة منتخب مصر

وأردف: "فور اعلان روي فيتوريا عن قائمة منتخب مصر بضم 4 لاعبين من الأهلي، قرر النادي الأهلي عدم المشاركة في اي بطولة مستحدثة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن الصعب أن يخوض لاعبي الفريق هذا الكم الرهيب من المباريات على مدار الموسم الجاري".

واستطرد: "فيتوريا تمسك بوجود لاعبي الأهلي، بسبب بعض الأمور الخاصة بالإنذارات، كما أن محمد الشناوي وافق على التواجد في معسكر منتخب مصر، ومحمد هاني يريد التواجد أيضًا في صفوف المنتخب، في ظل المنافسة القوية على مركز الظهير الأيمن، أي لاعب يريد الانضمام لمنتخب مصر، أو البقاء في معسكر النمسا لأن الخيارات أصبحت صعبة".

وتابع: "الأهلي أرسل خطابات سابقة للاتحاد ولم يتم الرد، وخلال اسبوع أو عشرة أيام لو لم يتم الرد بشكل رسمي على الأهلي بشأن موعد السوبر والشروط، سيعلن الأهلي أيضا اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر المحلي، وأنا أتوقع موسم كله خناقات".

وأتم: "هناك ازمات كثيرة في الموسم الجديد سواء في لجنة الحكام أو بشأن نظام المسابقات، حتى كأس السوبر لا نعرف شيئ عنها حتى الآن،