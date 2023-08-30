هشام عباس: سعيد بنجاح حفلي بمهرجان القلعة (فيديو)

أشاد الفنان هشام عباس بحفل مهرجان القلعة، معبرا عن سعادته الكبيرة بلقائه عددا كبيرا من الجماهير، وتلبيته لما يطلبونه من أغانٍ، واستعادته لذهبيات التسعينيات.

وأضاف هشام عباس، خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc، تقديم الإعلامية إنجي أنور، مساء اليوم الثلاثاء، أن حفل الأمس بالقلعة، كان يحييه معه أيضا، الفنانة سيمون.

طرح عدد من الأغاني الجديدة

وكشف هشام عباس عن طرح عدد من الأغاني الجديدة له خلال الفترة القادمة، وتحديدا أوائل سبتمبر، مؤكدا أنه محب للفنانين أحمد سعد وحماقي وسعد لمجرد ورامي صبري وتامر عاشور وتامر حسني.

أعلن هشام عباس، بعض أسماء أغانيه القادمة، ومنها “اقتنعت عن اقتناع، صاحي فايق، مافيش أخبار، مسألتيش نفسك، أجمل نصيب”.