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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد تألقه في ليبيا.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم إيبوكا

جون إيبوكا
جون إيبوكا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري چون إيبوكا، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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الأهلي يتمسك بضم سوزا حتى الآن

وخاض النيچيري جون إيبوكا تجربة اعارة ناجحة في صفوف نادي أهلي طرابلس الليبي، بدءًا من يناير الماضى وحتى نهاية الموسم المنقضي، ساهم خلالها في حصول النادي الليبي على بطولتي الدوري والكأس، والتأهل إلى البطولة العربية، ما دفع كولر للتفكير في ضم اللاعب وتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل 

ويرغب النادي الأهلي في حسم ملف المهاجم الأجنبي، بعد أن تعثرت المفاوضات مع أكثر من لاعب، أبرزهم الكونغولي چاكسون موليكا، مهاجم نادي بشكتاش التركي، الذي طلب ناديه ١٠ ملايين دولار، من أجل التفريط في خدماته، الموسم المقبل لصالح النادي الأهلي، بينما توقف العرض الأحمر عند ٣.٥ مليون دولار أمريكي فقط.

ويعاني النادي الأهلي أزمة حقيقية، ولم يعد لدى السويسري مارسيل كولر، بدلاء أكفاء في مركز رأس الحربة،  بخلاف محمود عبد المنعم كهربا، وصلاح محسن، العائد مؤخرًا من الإعارة، بعد أن قضى موسمًا بين صفوف نادي سيراميكا كليوباترا 

وبات غياب كهربا أو صلاح عن أي لقاء،  لأي سبب فني أو إداري للإيقاف أو الإصابة، يعني مباشرة أن الأهلي سيخوض مبارياته  بلا مهاجمين، بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد، وحسام حسن إلى نادي سموحة

مفاوضات الأهلي مع مهاجم سيراميكا كليوباترا النيجيري چون إيبوكا، تأتي بعد منح مارسيل كولر، الضوء الأخضر من أجل حسم الصفقة، وانهاء أزمة المفاوضات بعد فشل المفاوضات مع جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، من أجل ضم سوزا البرازيلي، والذي كان يضعه كولر على رأس اهتماماته لتدعيم هجوم النادي الأهلي في الموسم الجديد.
 

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