الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

استعدادات الجالية المصرية بالنمسا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي القادمة.. صور

الجالية المصرية وجماهير
الجالية المصرية وجماهير الأهلي في النمسا

تجري استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد أن انتابتهم  حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها غدا الأربعاء.
وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الاتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

 وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إنه تم اعلام افراد الجالية الراغبين في الذهاب الي المباراة عن طريق كل وسائل التواصل المتاحة سواء الاتصال المباشر او عن طريق الفيس بوك او الإنستغرام، فضلا عن تخصيص مجموعة نشطة من الشباب الفاعل لاستقبال الاتصالات.

 

وجاءت الإستعدادات كالتالي: _

 
دعوة رجال الاعمال بالنمسا للمساهمة في هذا الحدث.


توفير الدعم اللوجيستي خلال الرحلة بالكامل.

 
التنظيم و التواصل مع بعثة النادي الأهلي بخصوص المواعيد و التشجيع .


التواصل مع البعثة الدبلوماسية  والقنصلية المصرية بالنمسا لتذليل العقبات.

  
دعوة الجاليات العربية حال رغبتهم المشاركة في هذا الحدث .


اتاحة المعلومات  عن طريق تخصيص افراد للرد علي الاستفسارات والاسئلة المطروحة. 


هذا و قد ابدي بعض رجال الاعمال نيتهم تحمل نفقات النقل للجمهور لحبهم الشديد للنادي الأهلي المصري.


كما ابدي الكثيرون من  افراد الجالية المصرية رغبتهم المشاركة في هذا الحدث بكامل افراد العائلة واعتبار يوم المباراة يوم عائلي للنزهة، وان فرصة مشاهدة النادي الأهلي لا تعوض.


يذكر أن فريق العمل و الكيانات المتابعين للحدث هم: " 
النادي المصري بفيينا، الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، نادي نجوم الرياضة بالنمسا، الاتحاد العام للمصريين ليوبن 
سيدات ملتقي أصحاب بالنمسا، ورابطة مشجعي ماورفيرك" .


هذا و قد استكمل النادي الأهلي برنامجه التدريبي اليوم طبقا للجدول المخطط له رغم تساقط الامطار بغزارة اثناء التميرين.

 

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