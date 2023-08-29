نشأت الديهي ينتقم للدكتور عبدالسند يمامة من نجيب ساويرس.. فيديو

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، رد فعل رجل الأعمال نجيب ساويرس غير اللائق على صفحته بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” على تصريح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، حول امتلاكه فرصة كبيرة بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسخر الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، من رجل الأعمال، قائلًا: “نجيب دمه خفيف”، مردفًا: "نجيب ساويرس مشروع كوميدي، لما أسخر من حد ما فيش حد يزعل مني، نقلبها هزار، أنا الفترة المقبلة سأحاول تعلم تويتر عشان يبقى دمي خفيف مثله".

حرية أم فرقعة

وأضاف أن ساويرس وصف المرشح المحتمل للرئاسية أحمد طنطاوي بـ "الحر والشجاع"، مستطردًا: "ده أنت اللي حر وشجاع مش هو، أيوة كده يا عم نجيب، طب ازاي بتسخر من رئيس حزب الوفد، صحيح دي اختيارات أنت حر، في واحد بيحب يشرب يانسون، والتاني بيحب يشرب فودكا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه".

وأضاف أنه أنتقد المعارضة، فتم الهجوم عليه وكادت العروق أن تنفجر، معقبًا: "هو احنا مع الحرية ولا مع الفرقعة، عايزين حرية تبقى حرية على الكل".

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