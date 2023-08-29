الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نشأت الديهي ينتقم للدكتور عبدالسند يمامة من نجيب ساويرس.. فيديو

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة والإعلامي نشأت الديهي

 انتقد الإعلامي نشأت الديهي، رد فعل رجل الأعمال نجيب ساويرس غير اللائق على صفحته بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” على تصريح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، حول امتلاكه  فرصة كبيرة بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وسخر الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، من رجل الأعمال، قائلًا: “نجيب دمه خفيف”، مردفًا: "نجيب ساويرس مشروع كوميدي، لما أسخر من حد ما فيش حد يزعل مني، نقلبها هزار،  أنا الفترة المقبلة سأحاول تعلم تويتر عشان يبقى دمي خفيف مثله".

txt

نشرة أخبار التوك شو.. د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)

txt

د. عبدالسند يمامة: سيكون هناك حساب خاص بتمويل الحملة الانتخابية للرئاسة (شاهد)

حرية أم فرقعة

 وأضاف أن ساويرس وصف المرشح المحتمل للرئاسية أحمد طنطاوي بـ "الحر والشجاع"،  مستطردًا: "ده أنت اللي حر وشجاع مش هو، أيوة كده يا عم نجيب، طب ازاي بتسخر من رئيس حزب الوفد، صحيح  دي اختيارات أنت حر، في واحد بيحب يشرب يانسون، والتاني بيحب يشرب فودكا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه".

 وأضاف أنه أنتقد المعارضة، فتم الهجوم عليه وكادت العروق أن تنفجر، معقبًا: "هو احنا مع الحرية ولا مع الفرقعة، عايزين حرية تبقى حرية على الكل".

 

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: سيكون هناك حساب خاص بتمويل الحملة الانتخابية للرئاسة (شاهد)

د. عبدالسند يمامة: أخوض الانتخابات الرئاسية للمصريين وليس للوفديين فقط (شاهد)

د. عبدالسند يمامة: أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حمتلي الانتخابية (شاهد)

د. عبدالسند يمامة: لدى يقين كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية (شاهد)

د. عبدالسند يمامة: مطمئنون لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تام (شاهد)

د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)

اقرأ غدًا بالوفد.. مشاركة د. عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية يعيد الوفد للشارع بقوة

محمد الكردي: د. عبدالسند يمامة هو الأجدر والاكفأ للترشح لرئاسة الجمهورية