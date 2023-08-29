الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة شريف .. الخليج يتعادل مع الحزم في دوري روشن

الخليج
الخليج

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة الخليج والحزم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد في إطار منافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

txt

الخليج والحزم في لقاء البحث عن الانتصار الأول

txt

بعد محمد شريف.. الخليج السعودي يضم صفقة ألمانية

تقدم الخليج بالهدف الأول عن طريق محترفه فابيو مارتينيز في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم تعادل الحزم بإقدام المحترف البرازيلي برونو فيانا من ركلة جزاء  في الدقيقة 60 ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

وبهذا التعادل يحتل الخليج المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين متساويا مع الحزم صاحب المركز السادس عشر. 

شريف يقود تشكيل الخليج أمام الحزم في مباراة اليوم 

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو، سعيد آل حمسل.

خط الوسط: إيفو رودريجيز، وو يونج جانج، عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: محمد شريف، فابيو مارتينيز، منصور حمزي.

مواد متعلقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الخليج بقيادة محمد شريف أمام الاتفاق بالدوري السعودي

تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الاتفاق اليوم.. موقف محمد شريف

الخليج بقيادة محمد شريف يواجه الاتفاق الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

محمد شريف يستعد للظهور الأول في لقاء الخليج والاتفاق.. الموعد والقناة الناقلة

الاتفاق يستعيد خدمات هندرسون أمام الخليج

الأهلي يخطف فوزا صعبا من الخليج 3-1 في الدوري السعودي

الأهلي يواجه الخليج الليلة بالدوري السعودي.. الموعد والقناة الناقلة

شاهد.. محمد شريف يخوض أول تدريباته مع الخليج السعودي