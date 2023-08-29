بمشاركة شريف .. الخليج يتعادل مع الحزم في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة الخليج والحزم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد في إطار منافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تقدم الخليج بالهدف الأول عن طريق محترفه فابيو مارتينيز في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم تعادل الحزم بإقدام المحترف البرازيلي برونو فيانا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل يحتل الخليج المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين متساويا مع الحزم صاحب المركز السادس عشر.

شريف يقود تشكيل الخليج أمام الحزم في مباراة اليوم

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو، سعيد آل حمسل.

خط الوسط: إيفو رودريجيز، وو يونج جانج، عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: محمد شريف، فابيو مارتينيز، منصور حمزي.