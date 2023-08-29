إصابة فتاتين باختناق إثر نشوب حريق بمنزل جنوب الأقصر

أصيب شخصان باختناق، مساء الثلاثاء، جراء نشوب حريق في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات، بوسط مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

وتلقت غرفة النجدة بالأقصر، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حـريق في منزل مكون من أربعة طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاءإلى موقع الحـريق، وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحــريق، فيما أسعف طاقم الإسعاف التابعة كل من "ايمان.ا.ا" 36 عامًا، و"جهاد م. س" 19 عامًا، مصـابتان باختناقإثر الأدخنة المتصاعدة من الحـريق، وجرى نقلهما إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج اللازم.