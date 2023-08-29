صبا مبارك تصور "أنف وثلاث عيون" أمام ظافر العابدين

تواصل النجمة صبا مبارك تصوير أحداث دورها بفيلم “أنف وثلاث عيون” أمام النجم ظافر العابدين، وانتهت صبا مبارك من تصوير عدد كبير من مشاهدها بالفيلم.

وبدأ أبطال فيلم أنف وثلاث عيون بنسخته المعاصرة لعام 2023، تصوير الفيلم يوم 23 أغسطس الجاري، برؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم وتضم قائمة أبطال فيلم" أنف وثلاث عيون" عدد من النجوم أمام ظافر العابدين وهم سلوى محمد علي، سلمى أبو ضيف، نور محمود، وصبا مبارك وصدقي صخر، جيهان الشماشرجي، نبيل ماهر، الطفل سليم مصطفى، وآخرين، والإخراج لـ أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الشهور المقبلة.

ويشهد الفيلم الذي يعد معاجلة سينمائية جديدة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تم تقديمها في فيلم عام 1972، ظهور خاص للفنانة دينا الشربيني كضيفة شرف.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم أنف وثلاث عيون حول دكتور هاشم جراح التجميل ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بـ 25 عامًا!.

بين السطور

وشاركت الفنانة صبا مبارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، تأليف مريم نعوم، وإخراج وائل فرج والمقرر عرضه خلال العام الجارى.

وكانت خاضت الفنانة صبا مبارك ماراثون رمضان بمسلسل "ليلة السقوط" الذي استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى.