كبير الأثريين يكشف حقيقة إزالة مقابر الإمام الشافعي.. فيديو

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار عن منطقة مقابر الإمام الشافعي والتى تسمي بالبقيع الثالث وبنيت هذه المقبرة بعد البقيع منذ ١٤٢٠ عاما فهي مستمرة منذ فترة طويلة جدا.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء أن هناك بعض المقابر مسجلة من قبل وزارة السياحة والآثار وفقا للقانون ١١٧ وهما تربة الست ومأذنة غصون وهناك بعض المقابر مسجلة وفقا للتنسيق الحضاري.

قانون موحد يشمل كل ما له علاقة بالمقابر القديمة والشخصيات الهامة

وطالب كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار أن يكون هناك قانون موحد يشمل كل ما له علاقة بالمقابر القديمة والشخصيات الهامة والسياسية، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة لفحص المقابر ومعرفة ما سوف يزال منها وما سوف يبقي وتقييم الموقف تجاه نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية والأمام الشافعي.