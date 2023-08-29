أهلي جدة يواصل بدايته القوية في دوري روشن ويغلب الطائي بثنائية محرز وكيسي

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على نظيره فريق الطائي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار لقاءات الاسبوع الرابع من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وسجل هدف التقدم الاول لأهلى جدة النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 39 ، ثم جاء الهدف الثاني بإقدام فرانك كيسي في الدقيقة 59 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة يواصل أهلي جدة بدايته القوية في دوري روشن إذ يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة ، فيما يأتي الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بسام الحريجي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- إزجان أليوسكي

في الوسط: سميحان النابت- فرانك كيسي- محمد المجحد

في الهجوم: رياض محرز- روبرتو فيرمينو- آلان سانت ماكسميان.