واتساب يدعم مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 8 أشخاص على Mac

بعد عدة أشهر من إطلاق تطبيق WhatsApp لسطح مكتب Windows، أصبح بإمكان مستخدمي Mac الانضمام إلى الحفلة من خلال تطبيقهم المخصص لهذه الخدمة. إن الوصول الرسمي للعميل (الذي كان في مرحلة تجريبية منذ يناير) على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من Apple يعني أنه يمكن للمستخدمين المشاركة في مكالمات WhatsApp الجماعية على أجهزة Mac الخاصة بهم لأول مرة.

يدعم WhatsApp for Mac ما يصل إلى ثمانية أشخاص في مكالمات الفيديو وما يصل إلى 32 شخصًا في مكالمات صوتية فقط. يمكنك الانضمام إلى مكالمة جماعية بعد أن تبدأ بالفعل، وعرض سجل المكالمات (والدردشة) واختيار تلقي إشعارات حول المكالمات الواردة حتى إذا لم يكن عميل WhatsApp مفتوحًا لديك. يجب أن تكون مشاركة الملفات أمرًا سهلاً أيضًا، حيث ستتمكن ببساطة من سحبها وإفلاتها في المحادثة.

أمضى فريق واتساب بعض الوقت في التأكد من أن الخدمة تدعم التشفير الشامل (E2EE) عبر أجهزة متعددة مع مزامنة عبر الأنظمة الأساسية. لذا، ليس من المفاجئ أن يتضمن تطبيق WhatsApp لنظام التشغيل Mac حماية E2EE لمحادثاتك ومكالماتك. التطبيق متاح على موقع WhatsApp وسيتوفر في Mac App Store قريبًا.