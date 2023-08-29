ميتا ترفض توصية مجلس الرقابة بإيقاف حسابات رئيس وزراء كمبوديا السابق

لن تقوم شركة ميتا بتعليق عمل رئيس وزراء كمبوديا السابق في فيسبوك وانستجرام، ورفضت اتباع توصية مجلس الرقابة التابع لها. وكان مجلس الإدارة، الذي يعمل بشكل مستقل عن شركة التواصل الاجتماعي، قد أوصى شركة ميتا بتعليق حسابات فيسبوك وإنستجرام لرئيس الوزراء آنذاك هون سين لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض على العنف.

وفي رد على القضية التي نُشرت يوم الأربعاء، قالت شركة ميتا إن التعليق طويل الأمد "لن يكون متسقًا" مع سياساتها. وكتبت الشركة: "عند تقييم صفحة Hun Sen على فيسبوك وحساب Instagram، قررنا أن تعليق تلك الحسابات خارج إطار التنفيذ المنتظم لدينا لن يكون متسقًا مع سياساتنا، بما في ذلك بروتوكولنا بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة أثناء الاضطرابات المدنية".



تمت مراقبة طريقة تعامل ميتا مع هذه القضية البارزة عن كثب في جميع أنحاء العالم، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة اختبار لسياسات الشركة التي تحكم خطاب السياسيين، الذين كان لديهم تاريخيًا مساحة أكبر للمناورة على المنصة. وفي بيان، قال متحدث باسم مجلس الرقابة إن المجموعة "تلتزم" بتوصياتها، "الانتخابات جزء مهم من الديمقراطية ويجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي ضمان عدم إساءة استخدام منصاتها بطرق تهدد بتقويضها". يلتزم مجلس الإدارة بقراره الأصلي ويحث شركة Meta على بذل كل ما في وسعها لردع الشخصيات العامة التي تستغل منصاتها للتحريض على العنف.

طلبت الشركة في الأصل من مجلس الرقابة إبداء رأيه في مقطع فيديو نشره السيناتور. كان الفيديو عبارة عن خطاب قال فيه سين للمعارضين السياسيين إنه "سيجمع أعضاء حزب الشعب الكمبودي للاحتجاج وضربك". وقد اختارت شركة ميتا ترك الفيديو، مستشهدة بسياسة الجدارة الإخبارية المثيرة للجدل، على الرغم من استنتاجها أنه انتهك قواعد الشركة الخاصة.

أبطل مجلس الرقابة قرار ميتا وقال إن الفيديو يجب أن ينزل. وقال مجلس الإدارة أيضًا إن سين يجب أن يواجه تعليقًا طويلًا. "نظرًا لخطورة الانتهاك، وتاريخ هون سين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وترهيب المعارضين السياسيين، فضلاً عن استخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم هذه التهديدات، يدعو مجلس الإدارة شركة Meta إلى تعليق صفحة Hun Sen على Facebook وحساب Instagram على الفور. لمدة ستة أشهر"، كتب.

امتثلت ميتا، وأزالت الفيديو استجابة لقرار مجلس الإدارة، وهو أمر ملزم بموجب قواعد المنظمة. وكان أمام الشركة 60 يومًا للرد على توصيات مجلس الإدارة غير الملزمة.

والجدير بالذكر أن ميتا رفضت توصيات مجلس الرقابة الأخرى في هذه القضية أيضًا. واختارت الشركة عدم توضيح كيفية تطبيق قواعدها الخاصة بالشخصيات العامة في "السياقات التي يتعرض فيها المواطنون لتهديد مستمر بالعنف الانتقامي من حكوماتهم" بدلاً من وقوع حادثة عنف واحدة.

وكتب ميتا: "البروتوكول ليس مصممًا للمواقف التي أدى فيها تاريخ من عنف الدولة أو القيود المفروضة على حقوق الإنسان إلى فرض قيود مستمرة من قبل الدولة على التعبير لفترة غير محددة من الزمن"، في إشارة إلى السياسة التي طبقتها استجابةً لتوصيات مجلس الرقابة في عام 2018. تعليق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب. "إن تطبيق البروتوكول في تلك الظروف يمكن أن يؤدي إلى تعليق حساب شخصية عامة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي (بصرف النظر عن قضايا العدالة) يمكن أن يضر بقدرة الناس على الوصول إلى المعلومات من قادتهم وعنهم والتعبير عن أنفسهم باستخدام منصات ميتا".

وبالمثل، قالت ميتا إنها "تقيم جدوى" توصية مجلس الإدارة بتعديل سياسة الجدارة الإخبارية الخاصة بها لمنع التحريض على العنف بشكل صريح. وقالت أيضًا إنها تدرس توصية بإعطاء الأولوية لمشاركات رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين الآخرين للمراجعة من قبل المشرفين البشريين عند مراجعتها بحثًا عن التحريض على العنف.

وقالت الشركة إنها "تنفذ جزئيًا" توصيتين أخريين في هذه القضية. ووافقت الشركة على إجراء بعض "التغييرات على المنتج و/أو المبادئ التوجيهية التشغيلية" للمساعدة في مراجعتها لمقاطع الفيديو الطويلة. ولكن ردًا على اقتراح مفاده أن تلتزم الشركة بأن تكون أكثر صراحة بشأن كيفية تطبيق قواعدها على حسابات المسؤولين الحكوميين البارزين، وقالت الشركة إن هناك بعض الحالات التي قد تستمر فيها في حجب التفاصيل.

"على الرغم من أننا شاركنا تفاصيل حول إجراءات الإنفاذ على الحسابات التابعة لهون سين في هذه القضية، وعلى حسابات الرئيس الأمريكي السابق ترامب، فقد تكون الظروف التي تؤثر فيها اعتبارات الخصوصية والأمان على مشاركة Meta للتفاصيل علنًا حول الإجراءات المتخذة على الحساب.