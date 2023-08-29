النصر يكتسح الشباب برباعية نظيفة ويحقق ثاني انتصار له في دوري روشن

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الشباب برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ملعب مارسول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهداف النصر في شباك الليوث من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول من المباراة، وبنفس الطريقة أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 41 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للعالمي ، لينهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل العالمي عروضه القوية ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه سلطان الغنام في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

كما شهد الشوط الثاني أهدر عبدالرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 62 .

ترتيب النصر والشباب بدوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي ، فيما يتواجد الشباب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.

وكان النصر تلقي الهزيمة في أول جولتين من الدوري السعودي أمام كلا من الاتفاق والتعاون ، ثم نجح العالمي بعدها في تحقيق الفوز على الفتح بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري روشن.