ڤودافون تعلن تخريج دفعة جديدة من برنامَج التدريب الصيفي 2023

أعلنت "ڤودافون مصر" عن تخريج دفعة جديدة من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ضمن برنامَج التدريب الصيفي لتنمية مهارات الطلاب لزيادة كفاءتهم لاكتساب خبرات عملية وبناء قدراتهم الرقمية والإبداعية في مختلف المجالات لتمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية.

منذ أكثر من 20 عامًا، كانت فودافون مصر من أوائل الشركات التي أدركت أهمية التدريب الصيفي في تطوير وإعداد قادة المستقبل ومن هذا المنطلق تحرص فودافون سنويًا على تطوير التدريب الصيفي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ويتضمن البرنامَج هذا العام عددًا من الأنشطة المتنوعة من أهمها أنشطة العمل الجماعي، التعلم الرقمي، رفع الوعي لدى طلاب بقضايا التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

اختارت ڤودافون المتدربين المشاركين في برنامَج التدريب الصيفي من بين 13 ألف متقدم من أكثر من 10 جامعات مصرية في جميع أنحاء الجمهورية، بلغت نسبة الإناث 54%، بينما كانت نسبة الذكور 45% من إجمالي عدد المتدربين، وتم تعيين مدرب مخصص لكل متدرب لتوجيههم طوال فترة التدريب على مدار شهر كامل خلال الفترة من 17 يوليو حتى 16 أغسطس، أجرى المتدربون تدريبًا عمليًا مع رؤساء الأقسام والتخصصات المختلفة بالشركة بهدف بناء قدرات تكنولوجية ورقمية تمكِّنهم من قيادة المستقبل.

أوضحت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة ڤودافون مصر: "إننا نؤمن بأهمية تنمية المواهب الشابة وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة من خلال توفير الدعم والموارد الضرورية للشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة التي تمكنهم من التقدم في مسارهم المهني".

أضافت قناوي: "نعلم أن المواهب الشابة هي أساس نجاح أي شركة، ولذلك نحرص على توفير بيئة عمل تشجع الإبداع والتطور الشخصي من خلال برامج التدريب والتطوير الداخلية، كما نسعى لتزويد الموظفين الشباب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير والتكنولوجيا المتقدم، إذ إن الشباب لديهم القدرة على تغيير العالم وتحقيق الابتكار، ولذا نعمل على توفير بيئة عمل محفزة وفرص متعددة للنمو والتطوير".

تضمنت فعاليات التدريب جَلسة حول الرَفَاهيَة الرقمية قدمتها المستشارة النفسية شيري بطرس بمشاركة الدكتورة كارول همال الخبيرة في المعالجة الفنية، تضمنت العلاج بالفن للمتدربين كوسيلة إبداعية للتعبير والاسترخاء، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل عن مهارات العرض التقديمي المؤثرة من خلال السرد القصصي قدمها Luke Lehner، المؤسس المشارك لشركة Irtigala ومؤسس Luke Lehner Studios، تم أيضًا تزويد المتدربين بالمهارات العملية لتقديم العروض التقديمية المؤثرة باستخدام تقنيات الارتجال وسرد القصص.

بالإضافة إلي تنظيم يوم للمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، حيث تعاونت ڤودافون مصر مع بنك الكساء المصري، وشارك المتدربون في إعادة تدوير منتجات ڤودافون القديمة وتحويلها إلى عناصر مفيدة، كما قدمت أميرة أديب، شخصية مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة حول أهمية إعادة التدوير وشاركت في الأنشطة الخاصة بهذا المجال، وفي ختام البرنامَج، تم تنظيم حدث مليء بالحيوية بعنوان "السعادة في الصيف"، وشمل العديد من الألعاب وجلسة تصوير تحت عنوان "السعادة في الصيف