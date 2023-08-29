يوتيوب يتيح الحصول على دورات تدريبية لإزالة التحذيرات

يقوم YouTube بتحديث سياسات التنفيذ الخاصة به لمنح منشئي المحتوى الذين ينتهكون قواعده فرصة لمحو القائمة. بدءًا من اليوم، سيتمكن أولئك الذين يتلقون تحذيرًا لانتهاك إرشادات المجتمع من الحصول على دورة تدريبية مصممة لمساعدتهم على فهم أفضل لكيفية الابتعاد عن تحميل مقاطع الفيديو التي تتعارض مع لوائح YouTube. وطالما أنهم أكملوا الدورة التدريبية ولم ينتهكوا نفس السياسة خلال فترة 90 يومًا، فسيقوم YouTube بإزالة التحذير من حساباتهم. وبعبارة أخرى، يمكنهم الذهاب إلى الاحتجاز للمساعدة في تجنب التعليق.

إذا انتهكوا السياسة التي تلقوا التحذير بسببها مرة ثانية خلال فترة ثلاثة أشهر تقريبًا، فسيقوم YouTube بإزالة الفيديو المعني ويصفع منشئ المحتوى بضربة مخيفة (مما قد يعرض للخطر فرصهم في كسب لقمة العيش من النظام الأساسي) ). سيعود منشئ المحتوى الذي أنهى الدورة التدريبية وتم رفع التحذير من حسابه بعد 90 يومًا ولكنه ينتهك نفس السياسة مرة أخرى إلى المربع الأول - سيقوم YouTube بإلغاء الفيديو المخالف ومنحه تحذيرًا آخر. ويمكنهم الخضوع لبرنامج تدريبي آخر لمسح التحذير الجديد من حساباتهم.

تغيير رئيسي آخر هو أنه حتى الآن، أعطى YouTube لمنشئي المحتوى الذين يتجاوزون الحدود تحذيرًا واحدًا شاملاً مدى الحياة. من الآن فصاعدًا، سيتم تطبيق التحذيرات على حسابات منشئي المحتوى الذين ينتهكون القواعد بناءً على السياسة المحددة التي ينتهكونها. لذلك، يمكن أن يكون لديهم تحذيرات متعددة على حساباتهم وخيار الحصول على دورة تدريبية لكل تحذير لحذفها.

بدأ موقع YouTube في إصدار تحذيرات لمرة واحدة في عام 2019 بشأن انتهاك القاعدة الأولى، والتي يقول إنها أتاحت "لمنشئي المحتوى فرصة مراجعة الأخطاء التي حدثت قبل مواجهة المزيد من العقوبات" (أي الإضرابات). تشير الخدمة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من منشئي المحتوى الذين تلقوا تحذيرًا لم ينتهكوا القواعد منذ ذلك الحين. ومع ذلك، يقول يوتيوب إن منشئي المحتوى أخبروا الفريق "أنهم يريدون المزيد من الموارد لفهم أفضل لكيفية رسم خطوط سياستنا" وأن هذا النهج الجديد موجه نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية.

ومن الجدير بالذكر أن سياسة الضربات الثلاث لا تزال قائمة. إذا تلقى منشئ المحتوى ثلاث مخالفات في غضون 90 يومًا، فلا يزال من المحتمل أن يقوم YouTube بطرده من النظام الأساسي. لا تزال الانتهاكات المتطرفة للسياسة عرضة للمخالفات وإغلاق القناة، حتى لو كان منشئ المحتوى قد شارك في هذه الدورات التدريبية. لا توجد أي تغييرات على إرشادات المجتمع هنا أيضًا.

وقال يوتيوب: "بالنظر إلى المستقبل، سنواصل العمل لجعل سياساتنا أسهل على منشئي المحتوى لفهمها". "نريد في النهاية أن يتمتع منشئو المحتوى بالوضوح الذي يحتاجون إليه للبقاء خاليين من الإضرابات على نظامنا الأساسي - مع الحفاظ على تجربة صحية لمجتمع YouTube بأكمله."

يعد منح مستخدمي YouTube فرصة للتعلم والنمو من أخطائهم أمرًا إيجابيًا تمامًا حتى لو حاول بعض الممثلين السيئين إساءة استخدام النظام عن طريق تحميل بعض مقاطع الفيديو التي تتجاوز الحدود كل عام عن عمد. وفي الوقت نفسه، اعتمدت Xbox مؤخرًا سياسة تنفيذ ثماني مخالفات، والتي بموجبها يمكن لمستخدميها إزالة المخالفات من حساباتهم بعد ستة أشهر.