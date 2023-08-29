غدًا.. محاكمة 5 متهمين أنهوا حياة مواطن بسلاح ناري لسرقة سيارته

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا، محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطنًا بسلاح ناري بمنشأة القناطر، لسرقة سيارته.

لسرقة سيارته..محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطنًا بسلاح ناري| غدًا

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين"حسن أ" و"حسين أ" و"وائل. ع" و"عماد. ع" و"سعید. ع" و"أمير. ح" توجهوا إلى حيث تواجد المجني عليه، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية حوزتهم، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه "محمد سامي محمد عبدالعاطي" بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه "مصطفى. س"، بأن استوقفوه حال سيره بها، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية محل الاتهام اللاحق، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، متهمًا أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة، في مركز المراغة بالسجن 3 سنوات.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعمادالدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

كانت قد وجهت النيابة العامة اتهامات للمدعو( م. ع 43 عامًا)، تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ( أ. ح)، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن وجه له ضربتين باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، مما تسبب فى إحداث عاهة مستديمة له وذلك بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

على الفور تم تقنين الإجراءات ونجحت قوة من ضباط مباحث المراغة في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت أجهزة الأمن فد تمكنت من ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله "، وبسؤال والدته (ربة منزل- مقيمة بذات الناحية) اتهمت كلًا من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية من ضباط مباحث جهينة وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم).

بمواجهة المتهمين أمام رجال مباحث جهينة اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.