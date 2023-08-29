X يفتح البوابات على الإعلانات السياسية

تقوم الشركة المعروفة سابقًا باسم Twitter بإلغاء الحظر الذي فرضته منذ فترة طويلة على الإعلانات السياسية بعد أن خففت قواعدها لأول مرة في يناير. قالت X في أحد التحديثات إنها ستفتح أبوابها مرة أخرى للمعلنين السياسيين من جميع المشارب.

وكتبت الشركة: "بناء على التزامنا بحرية التعبير، سنسمح أيضًا بالإعلانات السياسية". وأضافت أنها "ستطبق سياسات محددة على المنشورات السياسية التي يتم الترويج لها مدفوعة الأجر"، بما في ذلك القواعد التي تحظر "الترويج لمحتوى كاذب أو مضلل" بالإضافة إلى المحتوى "الذي يهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات". وقالت X أيضًا إنها تخطط لإنشاء "مركز عالمي للشفافية الإعلانية" حتى يتمكن المستخدمون من تتبع الإعلانات السياسية على المنصة.



حظر تويتر الإعلانات السياسية لأول مرة في عام 2019، حيث قال الرئيس التنفيذي آنذاك جاك دورسي إن "وصول الرسائل السياسية يجب اكتسابه، وليس شراؤه". بدأ ذلك يتغير في وقت سابق من هذا العام عندما خففت الشركة القيود المفروضة على الإعلانات "المبنية على السبب"، مشيرة إلى أهمية "المحادثة العامة حول مواضيع مهمة".

الآن، ليس من الواضح ما إذا كان هناك أي نوع من الإعلانات السياسية سيكون محظورًا على X طالما أنه يلتزم بقواعد الشركة. تجدر الإشارة إلى أن X لم تقم بعد بتحديث صفحات الدعم التي تحدد قواعد الإعلانات السياسية الخاصة بها، على الرغم من أنها قالت في منشور مدونة إنها تقوم بتحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها "للتأكد من أننا نحقق التوازن الصحيح بين معالجة أنواع المحتوى الأكثر ضررًا ... فرض رقابة على النقاش السياسي." لم يستجب X لطلب التعليق.

ويمكن أن يكون لتغييرات السياسة آثار كبيرة على انتخابات 2024 المقبلة. وقالت X أيضًا إنها بصدد تشكيل فرقها التي تشرف على سياسات السلامة والانتخابات، "للتركيز على مكافحة التلاعب، وكشف الحسابات غير الحقيقية ومراقبة المنصة عن كثب بحثًا عن التهديدات الناشئة".

يمكن أن يكون الانفتاح على الإعلانات السياسية بمثابة نعمة كبيرة لأعمال الإعلانات الخاصة بشركة X، والتي انخفضت بنسبة 50 بالمائة منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة العام الماضي. على الرغم من أن المعلنين التقليديين يبتعدون بشكل متزايد عن المنصة، إلا أن الحملات السياسية قد تواجه صعوبة أكبر في الابتعاد قبل الانتخابات الكبرى.