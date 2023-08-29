مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد بالإسماعيلية

قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بتنفيذ أعمال رصف بشارع السيل ونادي المعلمين وطلعت حرب بمدينة فايد، استكمالًا لأعمال الخطة المتصلة 2022، 2023، 2024، والتي تقوم بها مديرية الطرق بمدينة فايد.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن مشروع تطوير و رصف مدينة فايد للخطة 2022/2023 والممتدة لـ 2024، تشمل أيضًا شارع السكة الحديد و المرور الجديدة، والتي سيتم رصفهم فور انتهاء الأعمال بالشوارع الداخلية.

واشارة ناصر سواق خضير المشرف على عملية فايد انة تم العمل فى خطة الرصف بتوجيهات محافظ الإسماعيلية وأن مدير مديرية الطرق تعد تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ

مؤكدًا على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الفنية بسرعة الانتهاء من الأعمال؛ تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.