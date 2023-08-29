معاقبة متهم بإحداث عاهة مستديمة بالسجن 3 سنوات

قررت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، معاقبة متهمًا أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة، في مركز المراغة، بالسجن 3 سنوات.

معاقبة متهمًا بإحداث عاهة مستديمة بالسجن 3 سنوات

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعمادالدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

كانت قد وجهت النيابة العامة اتهامات للمدعو( م. ع 43 عامًا)، تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ( أ. ح)، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن وجه له ضربتين باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، مما تسبب فى إحداث عاهة مستديمة له وذلك بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

على الفور تم تقنين الإجراءات ونجحت قوة من ضباط مباحث المراغة في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت أجهزة الأمن فد تمكنت من ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله "، وبسؤال والدته (ربة منزل- مقيمة بذات الناحية) اتهمت كلًا من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية من ضباط مباحث جهينة وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم).

بمواجهة المتهمين أمام رجال مباحث جهينة اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.