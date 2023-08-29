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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل وموعد قرعة دوري السوبر الأفريقي.. المباريات النهائية من 5 نوفمبر

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي وتفاصيل القرعة وحفل الافتتاح.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة باتريس موتسيبي، أعلن إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ 44 للاتحاد الأفريقي في مدينة آروشا التنزانية.

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موعد إقامة دوري السوبر الأفريقي

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تغيير مسمى دوري السوبر الأفريقي

المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أن المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي، سوف تقام يوم 20 أكتوبر المقبل فى تنزانيا، وقال: "تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الإفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي".

وتابع الكاف، أن قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، سوف تجري يوم السبت المقبل، الثانى من شهر سبتمبر، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة. 

المباريات النهائية

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا، وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.

وستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وتنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 8 أندية الأهلى المصري، الوداد الرياضي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي.