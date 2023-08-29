شجاعة ضباع تنقذ صديقها من بين فكي أسد.. شاهد

التقط سياح لقطات دراماتيكية لإنقاذ عشيرة من الضباع زميلهم من بين فكي أسد في سفاري Arathusa بدولة جنوب إفريقيا.

وعثر السياح على مشهد مذهل انكشف أمام عدساتهم في قلب البرية الأفريقية؛ إذ يظهر الصراع على السلطة بين الأسود والضباع أثناء تناول جيفة لحيوان.





وحدثت فجأة تغيرًا في الجو حيث توقفت بعض الضباع عن الأكل وأصبحت مرهقة للغاية، ثم من العدم جاء أسد ذكر ضخم، فانتشرت الضباع في كل اتجاه وصرخت بالاستياء، وكان هروب البعض سهلًا رغم انشغالهم بمذاق اللحم.

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ومع ذلك، لم يكن أحد الضباع محظوظ بالسرعة الكافية وتم القبض عليه من قبل أسد؛ إذ انغلق فكاه القويان حول رأس الضبع في قبضة مميتة.

وبدا الوضع مأساويًا بالنسبة للضبع حتى حدث شيء ملفت للنظر؛ حيث هرعت عشيرتها لمساعدتها، ما يدل على الروابط الوثيقة الموجودة بين الحيوانات.



وبدأت العشيرة في العض والقضم على ظهر الأسد ورجليه الخلفيتين، وحاول الأسد تجاهل المضايقات المستمرة من الضباع ولكن لم يكن لديه خيار واضطر إلى الالتفاف ومواجهتها.

في هذه العملية، كانت الضباع قادرة على التسبب في ما يكفي من الإلهاء بحيث تمكن الضبع المسكين، الذي بدا كما لو كان قد شهد يومه الأخير من التحرر.

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