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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شجاعة ضباع تنقذ صديقها من بين فكي أسد.. شاهد

أنقذت عشيرة الضباع
أنقذت عشيرة الضباع صديقهم من بين فكي الأسد

التقط سياح لقطات دراماتيكية لإنقاذ عشيرة من الضباع زميلهم من بين فكي أسد في سفاري Arathusa بدولة جنوب إفريقيا.

وعثر السياح على مشهد مذهل انكشف أمام عدساتهم في قلب البرية الأفريقية؛ إذ يظهر الصراع على السلطة بين الأسود والضباع أثناء تناول جيفة لحيوان. 

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أسد مربوط على متن سيارة (شاهد)



وحدثت فجأة تغيرًا في الجو حيث توقفت بعض الضباع عن الأكل وأصبحت مرهقة للغاية، ثم من العدم جاء أسد ذكر ضخم، فانتشرت الضباع في كل اتجاه وصرخت بالاستياء، وكان هروب البعض سهلًا رغم انشغالهم بمذاق اللحم.

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ومع ذلك، لم يكن أحد الضباع محظوظ بالسرعة الكافية وتم القبض عليه من قبل أسد؛ إذ انغلق فكاه القويان حول رأس الضبع في قبضة مميتة.

 وبدا الوضع مأساويًا بالنسبة للضبع حتى حدث شيء ملفت للنظر؛ حيث هرعت عشيرتها لمساعدتها، ما يدل على الروابط الوثيقة الموجودة بين الحيوانات.

وبدأت العشيرة في العض والقضم على ظهر الأسد ورجليه الخلفيتين، وحاول الأسد تجاهل المضايقات المستمرة من الضباع ولكن لم يكن لديه خيار واضطر إلى الالتفاف ومواجهتها. 

في هذه العملية، كانت الضباع قادرة على التسبب في ما يكفي من الإلهاء بحيث تمكن الضبع المسكين، الذي بدا كما لو كان قد شهد يومه الأخير من التحرر.

شاهد الفيديو:

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