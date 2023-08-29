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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: نجاح إجراء عمليتين زراعة قرنية اليوم

زراعة قرنية كاملة
زراعة قرنية كاملة برمد المنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا،  نجاح  الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى  اجراء عمليتين جراحيتين   لزراعة قرنية كاملة للمرة   45 ، 46 ، وذلك  اليوم  الثلاثاء  29  اغسطس  2023 .

وتم اجراء اول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الإنتظار ، تحت رعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، واوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب إستشاري  الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا ، أن العملية الجراحية اجريت لمريضتين ، إحداهما تبلغ  من العمر 58 عاما ،   حيث كانت تعاني من سحابة علي القرنية ، وتم اجراء عملية مع زراعة قرنية بالعين اليسرى

والمريضة الثانية  تبلغ من العمر  34 عاما ، وكانت تعاني من سحابة علي القرنية ، وتم اجراء زراعة قرنية  بالعين اليمنى ،  وذلك بمشاركة الفريق الطبى المكون من استاذ دكتور أحمد عبد الحميد إستشاري  طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى ،  والدكتورة أسماء عبد الرازق توني إستشاري  أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا ، والدكتور مدحت صموئيل أخصائي التخدير بمستشفى رمد المنيا .

واشار الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة  ، إلى  مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا ،  مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.