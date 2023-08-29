صحة المنيا: نجاح إجراء عمليتين زراعة قرنية اليوم

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى اجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة للمرة 45 ، 46 ، وذلك اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 .

وتم اجراء اول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الإنتظار ، تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، واوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب إستشاري الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا ، أن العملية الجراحية اجريت لمريضتين ، إحداهما تبلغ من العمر 58 عاما ، حيث كانت تعاني من سحابة علي القرنية ، وتم اجراء عملية مع زراعة قرنية بالعين اليسرى

والمريضة الثانية تبلغ من العمر 34 عاما ، وكانت تعاني من سحابة علي القرنية ، وتم اجراء زراعة قرنية بالعين اليمنى ، وذلك بمشاركة الفريق الطبى المكون من استاذ دكتور أحمد عبد الحميد إستشاري طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى ، والدكتورة أسماء عبد الرازق توني إستشاري أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا ، والدكتور مدحت صموئيل أخصائي التخدير بمستشفى رمد المنيا .

واشار الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، إلى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا ، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.